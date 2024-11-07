«Смягчат позицию»: В Армении ждут «потепления» отношений с РФ с приходом Трампа
Администрация Джо Байдена делала все, чтобы столкнуть Армению лбом с Россией и Ираном, отметил в эфире НСН Арман Абовян.
Учитывая победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, позиция властей Армении в плане восприятия России может быть смягчена, заявил бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян в разговоре с НСН.
Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что Госдеп США активизировал работу по ускорению в Армении процесса окончательной переориентации на прозападный формат развития. Согласно данным, американцы планируют решать эту задачу, опираясь на методы, уже примененные в Украине и Молдавии. Абовян считает, что с приходом Трампа возможно смягчения американской политики в регионе.
«Армянские власти наивно полагают, что могут в геополитическом плане играть на западном поле, а в экономическом получать плюшки от России. Сейчас это и происходит, но это временный процесс. Если брать отношения в экономической части, то они очень хорошие. В политической части отношения идут в сторону ухудшения. Но, учитывая события, выборы в Грузии, выборы в США, иранский кейс, позиция Армении в плане восприятия евразийского вектора, то есть России, может быть смягчена. Неолиберальный фашизм в лице администрации Байдена делал все, чтобы столкнуть Армению лбом с русскими и с иранцами. Причем это озвучивалось на самом высшем уровне. Заявляли, что основные цели США в регионе – это отрыв Армении от России и вытеснение России и Ирана из региона. Сейчас возможно смягчение американской политики в регионе, что соответственно приведет, может быть, к частичному потеплению российско-армянских отношений в политическом плане», – сказал Абовян.
Он также отметил, что граждане Армении не настроены на вступление страны в Евросоюз, это намерения исключительно армянских властей.
«Весь этот фейковый суповой набор из евроинтеграции и тому подобное, который ничего кроме снисходительного смеха у адекватных людей вызвать не может… Он, конечно, призван оторвать Армению от России. Но все-таки население Армении еще в советские времена имело свободный доступ за границу, в Европу. И для нас Европа и США не являются странами, которые мы открыли для себя после развала Советского Союза. Во времена Советов, учитывая нашу большую диаспору, нам было разрешено выезжать. То есть, люди прекрасно понимают, что происходит в Европе. Это скорее политический шаг со стороны властей Армении, которые ради сохранения своей власти готовы интегрироваться с кем угодно, хоть с Турцией. Нужно подождать пару месяцев и посмотреть, какова будет реакция армянских властей на политику Трампа, на иранский кейс», – добавил собеседник НСН.
В конце февраля спикер армянского парламента Ален Симонян, отвечая журналистам на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил, что страна будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван готов развивать отношения с ЕС настолько, насколько готов к этому Евросоюз.
Европарламент в марте принял резолюцию в поддержку возможности для Армении подать заявку на статус кандидата-члена Евросоюза, она также содержит призыв поддерживать стремление Еревана к расширению сотрудничества с Брюсселем, передает «Радиоточка НСН».
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