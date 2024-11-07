«Смягчат позицию»: В Армении ждут «потепления» отношений с РФ с приходом Трампа

Учитывая победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, позиция властей Армении в плане восприятия России может быть смягчена, заявил бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян в разговоре с НСН.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что Госдеп США активизировал работу по ускорению в Армении процесса окончательной переориентации на прозападный формат развития. Согласно данным, американцы планируют решать эту задачу, опираясь на методы, уже примененные в Украине и Молдавии. Абовян считает, что с приходом Трампа возможно смягчения американской политики в регионе.