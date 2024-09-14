Блинкен и Пашинян обсудили расширение отношений США и Армении
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает американский Государственный департамент.
«Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Пашинян обсудили расширение отношений между США и Арменией», — отметили в ведомстве.
В частности, политики поговорили о сотрудничестве в энергетике, торговле и инвестициях, образовании. Также в ходе переговоров Блинкен заверил Пашиняна в стремлении Вашингтона поддерживать процветание Армении и демократические процессы в республике.
В июле замглавы Госдепартамента США Узру Зею выразила надежду на укрепление сотрудничества с правительствами Штатов, Армении, гражданским обществом для «продвижения демократического верховенства закона, борьбы с коррупцией, судебной реформы».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru