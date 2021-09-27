В Госдуму внесен законопроект, разрешающий губернаторам избираться на два срока подряд

Законопроект, который снимает действующий для губернаторов запрет избираться на два срока подряд, внесен в Госдуму в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

Проект закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» был внесен в Думу Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым.

«Законопроект предусматривает меры, направленные на улучшение качества жизни наших граждан, закрепляет механизмы эффективной реализации полномочий органов власти на каждом из их уровней, их согласованного функционирования и взаимодействия между собой», — подчеркнул Клишас.

Также документ расширяет основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов субъектов РФ в связи с утратой доверия президента. В качестве мер ответственности для высших должностных лиц регионов предусмотрены предупреждение, выговор, отрешение от должности, временное отстранение от исполнения обязанностей.

Кроме того, законопроект предлагает установить равные пятилетние сроки исполнения полномочий депутатов законодательного органа субъекта РФ и губернаторов регионов.

Документ также предусматривает использование общего для всех субъектов федерации названия должности губернатора – «Глава субъекта Российской Федерации», а также названия высшего исполнительного органа – «Правительство субъекта Российской Федерации».

