Смогут ли в ЛДПР найти замену Нилову на пост главы социального комитета

В партии ЛДПР нет очевидного кандидата на пост главы комитета по труду и социальной политике вместо Ярослава Нилова, заявил политолог, президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко в беседе с НСН.

Вопрос о том, сохранит ли исключенный из ЛДПР Ярослав Нилов пост председателя одного из ключевых комитетов Госдумы — по труду и социальной политике — остается открытым. В партии хранят по этому поводу молчание. Депутаты же других фракций, как и эксперты, сходятся во мнении, что менять главу эффективного комитета за год до выборов нецелесообразно и к тому же технически сложно, пишет «Коммерсант». Минченко уверен, что заменить Нилова на этом посту будет непросто.