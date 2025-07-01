Смогут ли в ЛДПР найти замену Нилову на пост главы социального комитета
Политолог Евгений Минченко заявил НСН, что Нилов в течение ближайшего года до окончания срока полномочий восьмого созыва может исполнять обязанность руководителя комитета как беспартийный депутат.
В партии ЛДПР нет очевидного кандидата на пост главы комитета по труду и социальной политике вместо Ярослава Нилова, заявил политолог, президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко в беседе с НСН.
Вопрос о том, сохранит ли исключенный из ЛДПР Ярослав Нилов пост председателя одного из ключевых комитетов Госдумы — по труду и социальной политике — остается открытым. В партии хранят по этому поводу молчание. Депутаты же других фракций, как и эксперты, сходятся во мнении, что менять главу эффективного комитета за год до выборов нецелесообразно и к тому же технически сложно, пишет «Коммерсант». Минченко уверен, что заменить Нилова на этом посту будет непросто.
«Я думаю, что проблема в том, что нет очевидной замены. Нилов опытный депутат, он длительное время возглавляет этот комитет. У него выстроены отношения с правительством, с администрацией президента, он глубоко в теме. Просто поменять на любого другого депутата из фракции ЛДПР не получится. Это нужно согласовывать не только с внешними игроками, но и Совет Думы должен дать добро на это дело. Это достаточно сложная комбинация. Поэтому я не исключаю, что Нилов в течение ближайшего года до окончания срока полномочий восьмого созыва может исполнять обязанность руководителя комитета как беспартийный депутат. Я не знаю, кем его можно заменить, пока очевидного сменщика нет», - пояснил он.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее сообщил, что Нилова исключили из партии за нарушение партийной дисциплины.
Ранее заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар заявила «Радиоточке НСН», что Нилов нарушил партийную дисциплину и саботирует работу фракции. Это заявление было сделано в ответ на пост в соцсетях Нилова, в котором политик указал на то, что принципиальных людей выкидывают из ЛДПР, а активных членов объявляют неугодными. Он добавил, что его имя почему-то не фигурирует на официальном сайте партии. Помимо всего прочего, Нилов обвинил окружение Слуцкого в манипуляциях и интригах.
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