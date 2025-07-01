Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил НСН, что готовится обжаловать решение президиума Высшего совета либерал-демократов о его исключении из партии, все необходимые документы заверяются у нотариуса.

Вопрос о том, сохранит ли исключенный из ЛДПР Ярослав Нилов пост председателя одного из ключевых комитетов Госдумы — по труду и социальной политике — остается открытым. В партии хранят по этому поводу молчание. Депутаты же других фракций, как и эксперты, сходятся во мнении, что менять главу эффективного комитета за год до выборов нецелесообразно и к тому же технически сложно, пишет «Коммерсант». Нилов заявил, что будет в суде обжаловать решение президиума Высшего совета либерал-демократов о его исключении из партии, сейчас готовит необходимые документы.