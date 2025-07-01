Нилов намекнул, что не собирается покидать пост главы социального комитета Госдумы
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил НСН, что продолжает работать на посту председателя комитета.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил НСН, что готовится обжаловать решение президиума Высшего совета либерал-демократов о его исключении из партии, все необходимые документы заверяются у нотариуса.
Вопрос о том, сохранит ли исключенный из ЛДПР Ярослав Нилов пост председателя одного из ключевых комитетов Госдумы — по труду и социальной политике — остается открытым. В партии хранят по этому поводу молчание. Депутаты же других фракций, как и эксперты, сходятся во мнении, что менять главу эффективного комитета за год до выборов нецелесообразно и к тому же технически сложно, пишет «Коммерсант». Нилов заявил, что будет в суде обжаловать решение президиума Высшего совета либерал-демократов о его исключении из партии, сейчас готовит необходимые документы.
«Мы запросили все необходимые документы, все решения, чтобы подать в суд. Готовятся сейчас все иски по трем направлениям. Кроме этого есть материалы оскорбительного характера, которые у нотариуса тоже заверяются, это не очень быстрая процедура. В ближайшее время мое право на защиту в судебном порядке будет реализовано», - рассказал он.
Он также добавил, что не комментирует слухи о его возможном лишении поста председателя одного из ключевых комитетов Госдумы.
«Я никакие слухи не комментирую, я продолжаю работать. Сегодня День ветеранов боевых действий, наша задача сегодня – не слухи комментировать, а поддержать, поздравить ветеранов, сделать этот праздник федеральным, чтобы его отмечали по всей России. Мы отправили в субъекты, где такие инициативы еще не рассмотрены, призыв пересмотреть этот вопрос. Вот, чем надо сейчас заниматься. Президентом даны соответствующие поручения. Мы ожидаем внесения в Госдуму проектов законов, которые регулируют платформенную занятость, закон о пенсионном обеспечении многодетных. Нужно этим заниматься, реализовывать те задачи, которые поставлены президентом. Это борьба с бедностью, борьба за улучшение качества жизни, принятие дополнительных мер, чтобы выползать из демографической ямы», - поделился депутат.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее сообщил, что Нилова исключили из партии за нарушение партийной дисциплины.
Ранее заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар заявила «Радиоточке НСН», что Нилов нарушил партийную дисциплину и саботирует работу фракции. Это заявление было сделано в ответ на пост в соцсетях Нилова, в котором политик указал на то, что принципиальных людей выкидывают из ЛДПР, а активных членов объявляют неугодными. Он добавил, что его имя почему-то не фигурирует на официальном сайте партии. Помимо всего прочего, Нилов обвинил окружение Слуцкого в манипуляциях и интригах.
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