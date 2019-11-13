В Крым переехало более 50 тысяч украинцев

«Приезжaют точно больше, чем уезжaют. Здесь динaмикa очевиднa. Многие грaждaне Укрaины имеют здесь родственников, друзей, недвижимость, которой ничего не угрожaет», — рассказал Константинов.

Ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков сообщил НСН, что Киеву не хватает смелости признать Крым российским.

