В Крым переехало более 50 тысяч украинцев

13 ноября 201915:45

С момента присоединения Крыма к России переехали жить на полуостров около 170 тысяч людей. Об это заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Он также уточнил, что за последние пять лет из Украины в Крым переехали на постоянное проживание более 50 тысяч граждан, а уехали на Украину лишь семь тысяч человек.

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«Приезжaют точно больше, чем уезжaют. Здесь динaмикa очевиднa. Многие грaждaне Укрaины имеют здесь родственников, друзей, недвижимость, которой ничего не угрожaет», — рассказал Константинов.

Ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков сообщил НСН, что Киеву не хватает смелости признать Крым российским.

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ФОТО: pixabay.com
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