СМИ: Зеленскому отказали в выступлении перед парламентариями Израиля
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении на сессии Кнессета (парламента) Израиля. Об этом сообщает Axios со ссылкой на иностранных чиновников.
По данным портала, спикер Кнессета Микки Леви отказал в созыве внеочередного заседания, на котором хотел выступить Зеленский. Отмечается, что 9 марта посол Украины в Израиле передал официальный запрос главы государства спикеру, однако «пришел ответ, что в парламенте каникулы», сообщает Ura.ru. Леви предложил провести беседу через Zoom, но Киев был разочарован таким решением и не выразил заинтересованность в подобных контактах, пишет РИА ФАН.
Axios отмечает, что Зеленский пытается заручиться глобальной поддержкой на фоне спецоперации РФ на Украине.
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