СМИ: Зеленскому отказали в выступлении перед парламентариями Израиля

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении на сессии Кнессета (парламента) Израиля. Об этом сообщает Axios со ссылкой на иностранных чиновников.

Джонсон пообещал Зеленскому усилить санкции против РФ

По данным портала, спикер Кнессета Микки Леви отказал в созыве внеочередного заседания, на котором хотел выступить Зеленский. Отмечается, что 9 марта посол Украины в Израиле передал официальный запрос главы государства спикеру, однако «пришел ответ, что в парламенте каникулы», сообщает Ura.ru. Леви предложил провести беседу через Zoom, но Киев был разочарован таким решением и не выразил заинтересованность в подобных контактах, пишет РИА ФАН.

Axios отмечает, что Зеленский пытается заручиться глобальной поддержкой на фоне спецоперации РФ на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ИзраильУкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры