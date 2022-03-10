СМИ: Зеленскому отказали в выступлении перед парламентариями Израиля

По данным портала, спикер Кнессета Микки Леви отказал в созыве внеочередного заседания, на котором хотел выступить Зеленский. Отмечается, что 9 марта посол Украины в Израиле передал официальный запрос главы государства спикеру, однако «пришел ответ, что в парламенте каникулы», сообщает Ura.ru. Леви предложил провести беседу через Zoom, но Киев был разочарован таким решением и не выразил заинтересованность в подобных контактах, пишет РИА ФАН.

Axios отмечает, что Зеленский пытается заручиться глобальной поддержкой на фоне спецоперации РФ на Украине.

