Джонсон пообещал Зеленскому усилить санкции против РФ

Зеленский также поблагодарил Джонсона за поддержку.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». После этого Запад ввел в отношении РФ беспрецедентные санкции.