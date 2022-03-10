Джонсон пообещал Зеленскому усилить санкции против РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому усилить санкции против РФ. Об этом сообщил Зеленский в своем аккаунте в Twitter по итогам телефонного разговора сторон.

Зеленский также поблагодарил Джонсона за поддержку.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». После этого Запад ввел в отношении РФ беспрецедентные санкции.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийБорис Джонсон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры