Джонсон пообещал Зеленскому усилить санкции против РФ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому усилить санкции против РФ. Об этом сообщил Зеленский в своем аккаунте в Twitter по итогам телефонного разговора сторон.
Had another conversation with 🇬🇧 PM @BorisJohnson. Discussed increasing sanctions pressure on Russia, further support for 🇺🇦 in fighting the aggressor, including defense assistance. Appreciate 🇬🇧 leadership in countering the crime Russia is committing on 🇺🇦 land. #StopRussia— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022
Зеленский также поблагодарил Джонсона за поддержку.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». После этого Запад ввел в отношении РФ беспрецедентные санкции.
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