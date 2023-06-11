Экс-аналитик ЦРУ: США собираются отдать Зеленского «на съедение»
Соединенные Штаты пожертвуют президентом Украины Владимиром Зеленским для сокрытия своей причастности к диверсиям на «Северных потоках» и разрушению Каховской гидроэлектростанции. Такое мнение в интервью журналисту Стивену Гарднеру высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
«Одна часть нашего правительства готова, как говорят у нас в Вашингтоне, отдать Зеленского на съедение», - сказал эксперт.
Он считает, что Вашингтон переложит вину за разрушение ГЭС на Киев. Таким образом власти США стараются минимизировать риск ядерного столкновения с Россией, объяснил Макговерн.
По мнению бывшего разведчика США Скотта Риттера, власти Украины решились атаковать Каховскую ГЭС для привлечения внимания западных союзников, передает «Радиоточка НСН».
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