Экс-аналитик ЦРУ: США собираются отдать Зеленского «на съедение»

«Одна часть нашего правительства готова, как говорят у нас в Вашингтоне, отдать Зеленского на съедение», - сказал эксперт.

Он считает, что Вашингтон переложит вину за разрушение ГЭС на Киев. Таким образом власти США стараются минимизировать риск ядерного столкновения с Россией, объяснил Макговерн.

По мнению бывшего разведчика США Скотта Риттера, власти Украины решились атаковать Каховскую ГЭС для привлечения внимания западных союзников, передает «Радиоточка НСН».

