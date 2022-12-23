СМИ: Вашингтон отказал Зеленскому в танках, истребителях и ракетах

Украинский лидер Владимир Зеленский не смог убедить Соединенные Штаты выделить Киеву танки, боевые самолеты и высокоточные ракеты большей дальности. Об этом сообщают обозреватели газеты New York Times.

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Авторы отмечают, что визит Зеленского закончился «обещанием США», но не тем, чего он хотел. При этом подчеркивается, что украинский президент еще может получить нужную ему помощь, так как «границы американской поддержки» передвинулись в сторону Украины.

Ранее издание Global Times сообщило, что перспективы установления мира на Украине омрачаются из-за решения Соединенных Штатов выделить дополнительную финансовую и военную помощь Киеву, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:СШАУкраинаВладимир Зеленский
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