СМИ: Зеленский пытался отговорить Шольца от разговора с Путиным

Источник агентства в администрации украинского президента утверждает, что Зеленский убеждал Шольца в том, что переговоры лишь ослабят изоляцию главы российского государства.

«Канцлер сообщил нашему президенту, что планирует поговорить с Путиным. Президент сказал, что это не принесет мира и лишь поможет Путину, уменьшив его изоляцию», - указал он.

Ранее в кабмине Германии заявили, что в ходе телефонного разговора Шольц призвал Путина вывести войска и указал на непоколебимую решимость Берлина поддерживать Киев столько, сколько необходимо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

