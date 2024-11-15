СМИ: Зеленский пытался отговорить Шольца от разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский пытался отговорить канцлера ФРГ Олафа Шольца от телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

Путин по телефону обсудил с Шольцем конфликт на Украине

Источник агентства в администрации украинского президента утверждает, что Зеленский убеждал Шольца в том, что переговоры лишь ослабят изоляцию главы российского государства.

«Канцлер сообщил нашему президенту, что планирует поговорить с Путиным. Президент сказал, что это не принесет мира и лишь поможет Путину, уменьшив его изоляцию», - указал он.

Ранее в кабмине Германии заявили, что в ходе телефонного разговора Шольц призвал Путина вывести войска и указал на непоколебимую решимость Берлина поддерживать Киев столько, сколько необходимо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / TASS
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