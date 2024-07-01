СМИ: Зеленский призвал США разрешить бить ракетами ATACMS вглубь России

«Нужно сегодня дать нам возможность бить ракетами ATACMS вглубь территории России», — сказал он.

По словам Зеленского, на российских военных аэродромах располагаются носители корректируемых авиабомб (КАБ), которые представляют угрозу для ВСУ.

Ранее президент Украины допустил, что переговоры с Россией возможны через посредников. Подобную модель Киев и Москва уже использовали при подписании соглашения о зерновом коридоре, напоминает «Радиоточка НСН».

