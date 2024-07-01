СМИ: Зеленский призвал США разрешить бить ракетами ATACMS вглубь России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США должны разрешить Киеву наносить удары дальнобойными американскими ракетами по военным объектам в глубине территории России, сообщает американская газета Philadelphia Inquirer.
«Нужно сегодня дать нам возможность бить ракетами ATACMS вглубь территории России», — сказал он.
По словам Зеленского, на российских военных аэродромах располагаются носители корректируемых авиабомб (КАБ), которые представляют угрозу для ВСУ.
Ранее президент Украины допустил, что переговоры с Россией возможны через посредников. Подобную модель Киев и Москва уже использовали при подписании соглашения о зерновом коридоре, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru