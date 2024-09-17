СМИ: Зеленский поссорился с главой МИД Польши
Украинский лидер Владимир Зеленский поссорился с главой МИД Польши Радиславом Сикорским во время визита польского политика в Киев. Об этом сообщил польский портал Onet.
Согласно свидетельствам участников разговоров, во время беседы Зеленского и Сикорского царила крайне напряженная атмосфера. Отмечается, что присутствующие были удивлены тоном Зеленского.
Президент Украины обвинил Варшаву в отсутствии поддержки украинской стороны в переговорах о вступлении в ЕС. В ответ на это глава польского внешнеполитического ведомства заявил, что Польше для вступления в Евросоюз потребовалось десять лет, а в срок, который предлагает офис Зеленского, сделать это невозможно.
Коснулись стороны и поставок военной техники Киеву. Зеленский потребовал от Варшавы нарастить объем поставок и сбивать дроны и ракеты над Украиной, на что Сикорский ответил, что Польша не пойдет на это без решения Североатлантического альянса.
Также Зеленский и Сикорский затронули Волынскую резню. По мнению украинского лидера, Польша поднимает эту тему из внутриполитических соображений. В свою очередь глава МИД Польши потребовал эксгумировать тела убитых для достойного перезахоронения.
Ранее Сикорский заявил, что Польша не смогла сформировать добровольческую бригаду для украинской армии из проживающих в стране украинцев.
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