Украина одобрила призыв Польши не платить пособия беженцам для их мобилизации

Это позволит украинским властям мобилизовать больше людей. Сикорский повторил высказанную им ранее мысль о том, что странам Евросоюза следует прекратить выплачивать украинским вынужденным переселенцам пособия, чтобы не помогать мужчинам из Украины избегать призыва по мобилизации.

Ранее Сикорский заявил, что Польша готова обучать солдат ВСУ на своей территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

