Байден обсудит с Зеленским ситуацию на поле боя и санкции против России

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в ходе личной встречи обсудят стратегическую ситуацию в рамках боевых действий, помощь Киеву со стороны западных стран, а также санкции против России. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

СМИ: Зеленский вылетел в Вашингтон

Ранее стало известно, что Зеленский впервые с начала российской спецоперации посетит США, где выступит на совместном заседании конгресса, отмечает телеканал «360». Ожидается, что украинский президент попросит Вашингтон о дополнительном финансировании, пишет Ura.ru.

Как отметили в Белом доме, Байден намерен провести с Зеленским «глубокую стратегическую дискуссию о дальнейших действиях на поле боя, о возможностях в сфере обучения, которые США и наши союзники будут продолжать предоставлять Украине». Также планируется обсудить санкции и меры экспортного контроля против России, которые США будут «продолжать ужесточать и усиливать».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо Байден
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