Байден обсудит с Зеленским ситуацию на поле боя и санкции против России

Ранее стало известно, что Зеленский впервые с начала российской спецоперации посетит США, где выступит на совместном заседании конгресса, отмечает телеканал «360». Ожидается, что украинский президент попросит Вашингтон о дополнительном финансировании, пишет Ura.ru.

Как отметили в Белом доме, Байден намерен провести с Зеленским «глубокую стратегическую дискуссию о дальнейших действиях на поле боя, о возможностях в сфере обучения, которые США и наши союзники будут продолжать предоставлять Украине». Также планируется обсудить санкции и меры экспортного контроля против России, которые США будут «продолжать ужесточать и усиливать».

