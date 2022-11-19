СМИ: Зеленский попросил главкома ВСУ избегать публичности из-за роста популярности

Президент Украины Владимир Зеленский попросил главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного снизить уровень публичности. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

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По данным издания, результаты опросов свидетельствуют о росте популярности главкома на Украине.

«Люди, знакомые с ситуацией, рассказали, что Залужного попросили перестать продвигать свой публичный образ», — отмечается в материале.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о разногласиях между Зеленским и Залужным. Так, в августе сообщалось, что украинский президент видит в главкоме ВСУ политического конкурента и намерен сместить его с должности.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:ВСУУкраинаВладимир Зеленский
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