СМИ: Зеленский попросил главкома ВСУ избегать публичности из-за роста популярности
Президент Украины Владимир Зеленский попросил главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного снизить уровень публичности. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.
По данным издания, результаты опросов свидетельствуют о росте популярности главкома на Украине.
«Люди, знакомые с ситуацией, рассказали, что Залужного попросили перестать продвигать свой публичный образ», — отмечается в материале.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о разногласиях между Зеленским и Залужным. Так, в августе сообщалось, что украинский президент видит в главкоме ВСУ политического конкурента и намерен сместить его с должности.
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