В США назвали Зеленского «грязным актером»

Владимир Зеленский является «грязным актером», который пытался развязать Третью мировую, заявила журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс в своих соцсетях.

Она написала об этом после заявлений президента Украины на фоне ракетного инцидента в Польше.

Так, ранее Зеленский обвинил Москву в нападении на Польшу, назвав произошедшее эскалацией.