В США назвали Зеленского «грязным актером»
Владимир Зеленский является «грязным актером», который пытался развязать Третью мировую, заявила журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс в своих соцсетях.
Она написала об этом после заявлений президента Украины на фоне ракетного инцидента в Польше.
Так, ранее Зеленский обвинил Москву в нападении на Польшу, назвав произошедшее эскалацией.
Вечером 15 ноября две ракеты упали в польском селе Пшеводув в 8 километрах от границы с Украиной. На следующий день после ряда громких заявлений лидеров стран и обвинений в адрес в России президент Польши Анджей Дуда признал, что упавшая на территорию страны ракета, скорее всего, принадлежала ПВО Украины.
Президент Польши подчеркнул, что нет доказательств тому, что это была атака на Польшу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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