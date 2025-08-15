Песков: Переговоры Путина и Трампа могут продлиться 6-7 часов

Он пояснил, что сначала главы государств побеседуют тет-а-тет, затем пройдут переговоры в составе делегаций. После этого будет перерыв и совместная пресс-конференция.

«В целом можно представить, что, конечно, минимум часов 6-7 на это уйдёт», - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что не следует пытаться предугадать результаты встречи Путина и Трампа на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

