Эрдоган заявил, что Зеленский очень обеспокоен из-за обманывающих его людей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский очень обеспокоен из-за людей, которые его обманывают, сообщает турецкий общенациональный телеканал Ulusal.

СМИ назвали цель визита Эрдогана на Украину

В ходе сбора урожая в Манисе, который транслировал телеканал, один из фермеров спросил у турецкого лидера о том, как дела у президента Украины.

«Он очень обеспокоен. Есть люди, которые его много обманывают... Все говорят «мы даём, мы даём», а на деле ничего не дают», - ответил Эрдоган.

Ранее Эрдоган во время визита во Львов предложил Зеленскому провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаТурцияВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган
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