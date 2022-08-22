Эрдоган заявил, что Зеленский очень обеспокоен из-за обманывающих его людей

В ходе сбора урожая в Манисе, который транслировал телеканал, один из фермеров спросил у турецкого лидера о том, как дела у президента Украины.

«Он очень обеспокоен. Есть люди, которые его много обманывают... Все говорят «мы даём, мы даём», а на деле ничего не дают», - ответил Эрдоган.

Ранее Эрдоган во время визита во Львов предложил Зеленскому провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает «Свободная пресса».

