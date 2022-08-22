Эрдоган заявил, что Зеленский очень обеспокоен из-за обманывающих его людей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский очень обеспокоен из-за людей, которые его обманывают, сообщает турецкий общенациональный телеканал Ulusal.
В ходе сбора урожая в Манисе, который транслировал телеканал, один из фермеров спросил у турецкого лидера о том, как дела у президента Украины.
«Он очень обеспокоен. Есть люди, которые его много обманывают... Все говорят «мы даём, мы даём», а на деле ничего не дают», - ответил Эрдоган.
Ранее Эрдоган во время визита во Львов предложил Зеленскому провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+33 059 / сут.
Умерли
384 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+22 281 / сут.
- Два мирных жителя погибли в результате атаки ВСУ на Антоновский мост в Херсоне
- Эрдоган заявил, что Зеленский очень обеспокоен из-за обманывающих его людей
- Собянин заявил об усилении лесных пожаров в Рязанской области
- Путин выразил соболезнование семьи Дарьи Дугиной
- Дугин впервые прокомментировал смерть дочери
- Цена газа в Европе впервые с 8 марта превысила 3000 долларов
- Эксперт заявил о смертельной опасности плохого постельного белья
- Диетолог назвала цикорий заменой подорожавшему кофе
- Предполагаемую убийцу Дарьи Дугиной объявят в розыск
- Путин заявил, что ситуация с ВИЧ в Томске требует особого внимания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru