СМИ: Зеленский дал сигнал о готовности отказа от территорий

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности завершения конфликта без возвращения территорий является «сильным сигналом» о его намерениях. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

До этого Зеленский в интервью телеканалу «Sky» предложил закончить украинский конфликт без возвращения территорий страны в обмен на ее членство в НАТО. По мнению главы государства, вступление Украины в альянс приведет к тому, что Киев и Москва смогут в дальнейшем договориться вернуть территории «дипломатическим путем».