СМИ: Зеленский дал сигнал о готовности отказа от территорий

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности завершения конфликта без возвращения территорий является «сильным сигналом» о его намерениях. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

До этого Зеленский в интервью телеканалу «Sky» предложил закончить украинский конфликт без возвращения территорий страны в обмен на ее членство в НАТО. По мнению главы государства, вступление Украины в альянс приведет к тому, что Киев и Москва смогут в дальнейшем договориться вернуть территории «дипломатическим путем».

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Издание отмечает, что президент США Джо Байден усилил поддержку Украины в последние недели своего нахождения у власти. По данным источника, такие шаги Вашингтона направлены на укрепление позиций Зеленского на переговорах о прекращении огня.

Ранее в офисе Владимира Зеленского обвинили бюрократию США в провалах ВСУ в зоне СВО, передает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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