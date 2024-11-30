СМИ: Зеленский дал сигнал о готовности отказа от территорий
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности завершения конфликта без возвращения территорий является «сильным сигналом» о его намерениях. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
До этого Зеленский в интервью телеканалу «Sky» предложил закончить украинский конфликт без возвращения территорий страны в обмен на ее членство в НАТО. По мнению главы государства, вступление Украины в альянс приведет к тому, что Киев и Москва смогут в дальнейшем договориться вернуть территории «дипломатическим путем».
Издание отмечает, что президент США Джо Байден усилил поддержку Украины в последние недели своего нахождения у власти. По данным источника, такие шаги Вашингтона направлены на укрепление позиций Зеленского на переговорах о прекращении огня.
Ранее в офисе Владимира Зеленского обвинили бюрократию США в провалах ВСУ в зоне СВО, передает RT.
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