СМИ: заявка Косова на вступление в Совет Европы отклонена
Заявка Косова на вступление в Совет Европы отклонена, сообщило сербское новостное агентство «Политика».
По его данным, на этом настояли Соединенные Штаты. Вашингтон разослал главам МИД стран Европейского Союза ноту, в которой говорится о том, что Приштина прежде должна продемонстрировать готовность выполнить своё обязательство по созданию сербских муниципалитетов.
Кроме того, против вступления Косова в Совет Европы также выступили представители Италии, Франции и Германии.
Ранее НСН сообщала, что президент Сербии Александр Вучич перечислил страны, которые отозвали признание независимости Косова.
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