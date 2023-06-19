В СНБО Украины заявили, что контрнаступление идет по плану

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире «24 канала» прокомментировал ход контрнаступления ВСУ.

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По словам Данилова, военная операция идет по плану. Его содержание знает ограниченный круг лиц, добавил секретарь СНБО.

Он призвал не рассчитывать на то, что контрнаступление завершится в ближайшее время.

По данным газеты Washington Post, украинская армия в первые дни контрнаступления лишилась значительного количества поставленной Западом техники. В материале говорится, что ВСУ пытаются продвигаться под постоянным обстрелом.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале заявил, что украинская армия провалила контрнаступление. Среди причин он назвал недостаточную подготовку войск и нехватку вооружения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети/danilov.oleksiy
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