В СНБО Украины заявили, что контрнаступление идет по плану

По словам Данилова, военная операция идет по плану. Его содержание знает ограниченный круг лиц, добавил секретарь СНБО.

Он призвал не рассчитывать на то, что контрнаступление завершится в ближайшее время.

По данным газеты Washington Post, украинская армия в первые дни контрнаступления лишилась значительного количества поставленной Западом техники. В материале говорится, что ВСУ пытаются продвигаться под постоянным обстрелом.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале заявил, что украинская армия провалила контрнаступление. Среди причин он назвал недостаточную подготовку войск и нехватку вооружения, передает «Радиоточка НСН».

