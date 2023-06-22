СМИ: Запад после поражения Украины откроет новый фронт в Грузии и Молдавии
Запад осознал, что Киев почти не имеет шансов добиться успеха в конфликте с Россией, в связи с чем планирует предпринять новые шаги. Такое мнение выразил Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
Он отметил, что прогнозируется появление «новых фронтов» в Грузии, Молдавии или Косово. По словам Лейроса, Североатлантический альянс не рассчитывает на победу Украины, но хочет, чтобы Киев истощил силы России.
Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил 1tv, что Украина требовала от Грузии открыть второй фронт против России. Он отмечал, что речь идет о главе СНБО Алексее Данилове и советнике главы офиса президента Украины Михаиле Подоляке, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru