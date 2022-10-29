СМИ: Запад послал сигналы о стремлении к переговорам с Россией
США и Великобритания изменили риторику в отношении России и посылают Москве сигналы о стремлении к переговорам. Об этом пишет The American Conservative.
Издание напомнило о письме тридцати конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену, в котором законодатели призвали начать дипломатические усилия и активизировать попытки по формированию приемлемых механизмов урегулирования конфликта на Украине.
«Несмотря на то, что Белый дом отклонил изложенные в письме требования, сам факт его написания представляет собой существенное изменение риторики на Капитолийском холме», — отмечается в материале.
Кроме того, портал указал на заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, выразившего желание «осуществить деэскалацию конфликта на Украине». Отмечается, что сигналы со стороны Лондона и Вашингтона демонстрируют их желание вести переговоры с Россией.
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