Как отмечается в материале, украинские войска терпят одно поражение за другим, однако Запад не хочет развернуться в сторону дипломатии. При любом развитии событий «отвергнуть условия Москвы будет очень трудно», отмечает Ura.ru.

«Ошибочный подход под руководством США неизбежно наткнется на жесткую и неудобную правду: решимость России, скорее всего, прорвет тонкую оболочку единства Запада. Поскольку Европе постоянно приходится принимать на себя удар проводимой Вашингтоном политики, дальнейшая эскалация может ускорить ее отступление в сторону поиска компромисса с Россией», — подчеркнул Мардини.

Обозреватель считает, что активное участие НАТО в конфликте на Украине усугубляет ситуацию. США и Европе необходимо приложить усилия и убедить киевские власти пойти на компромисс, указывает телеканал 360.

