СМИ: Запад не сможет победить в конфликте на Украине

Победа Запада в украинском кризисе невозможна, решимость России «прорвет тонкую оболочку единства» оппонентов. Об этом пишет обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.

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Как отмечается в материале, украинские войска терпят одно поражение за другим, однако Запад не хочет развернуться в сторону дипломатии. При любом развитии событий «отвергнуть условия Москвы будет очень трудно», отмечает Ura.ru.

«Ошибочный подход под руководством США неизбежно наткнется на жесткую и неудобную правду: решимость России, скорее всего, прорвет тонкую оболочку единства Запада. Поскольку Европе постоянно приходится принимать на себя удар проводимой Вашингтоном политики, дальнейшая эскалация может ускорить ее отступление в сторону поиска компромисса с Россией», — подчеркнул Мардини.

Обозреватель считает, что активное участие НАТО в конфликте на Украине усугубляет ситуацию. США и Европе необходимо приложить усилия и убедить киевские власти пойти на компромисс, указывает телеканал 360.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападРоссияУкраина
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