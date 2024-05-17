По данным СМИ, на подобный шаг западные сторонники Киева намерены пойти на фоне успехов российских войск в Харьковской области, поскольку Украине становится труднее держать линию фронта. При этом неизвестно, готов ли Зеленский «сменить костюм героя войны на костюм актера мира».

Также радиостанция отмечает, что во всех украинских бригадах на данный момент наблюдается нехватка личного состава на 40%. Неназванный украинский офицер рассказал Europe 1 о волне дезертирства. По его словам, подобная практика наиболее распространена среди молодых призывников.

Ранее президент Чехии Петр Павел выступил за прекращение боевых действий на Украине и переход к началу переговоров. Он также назвал наивными утверждения о том, что Украина в обозримом будущем сможет вернуть территории, занятые Россией, напоминает «Радиоточка НСН».

