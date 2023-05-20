СМИ: Запад готовится к будущим переговорам по Украине

По данным китайского издания, конфликт «на истощение» завершится за столом переговоров. Западные союзники Киева фактически готовятся к ним, организуя военное наступление ВСУ.

Как отмечается в материале, лидеры стран Европы, которые из-за кризиса сильно пострадали экономически, надеются на скорое окончание боевых действий. Европейцы не хотят, чтобы их бюджеты направили в «бездонную пропасть» конфликта.

Кроме того, издание указывает, что Россия и Запад стараются не идти на крайние меры.

«Это дает смутный сигнал о том, что вместо бесконечной эскалации военного конфликта каждый хочет создать условия для того, чтобы его остановить», — говорится в публикации.

Между тем лидеры стран Группы семи отклонили любую попытку начать переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Китая и Ватикана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

