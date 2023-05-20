СМИ: Запад готовится к будущим переговорам по Украине
Украина не сможет добиться победы в противостоянии с Россией на поле боя, Запад понимает это и готовится к будущим переговорам. Об этом пишет Global Times.
По данным китайского издания, конфликт «на истощение» завершится за столом переговоров. Западные союзники Киева фактически готовятся к ним, организуя военное наступление ВСУ.
Как отмечается в материале, лидеры стран Европы, которые из-за кризиса сильно пострадали экономически, надеются на скорое окончание боевых действий. Европейцы не хотят, чтобы их бюджеты направили в «бездонную пропасть» конфликта.
Кроме того, издание указывает, что Россия и Запад стараются не идти на крайние меры.
«Это дает смутный сигнал о том, что вместо бесконечной эскалации военного конфликта каждый хочет создать условия для того, чтобы его остановить», — говорится в публикации.
Между тем лидеры стран Группы семи отклонили любую попытку начать переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Китая и Ватикана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru