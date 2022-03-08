СМИ: японская платёжная система JCB приостановила операции в России
8 марта 202212:37
Японская платёжная система JCB объявила о приостановке своих операции на территории России, сообщает агентство Jiji.
Причиной такого решения стала ситуация на Украине. В сообщении уточняется, что после 14 марта выпущенные в РФ карты не будут доступны за границей, равно как не будут доступны в РФ карты, выпущенные за рубежом.
Ранее правительство РФ утвердило перечень недружественных государств, в который, помимо прочих, попала и Япония, сообщает RT.
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8 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru