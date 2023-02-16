СМИ: Выборы в Турции могут отложить на полгода из-за последствий землетрясения
Всеобщие выборы в Турции могут отложить на срок от шести месяцев до года. Об этом пишет Habertürk со ссылкой на источники.
По данным издание, с соответствующей инициативой выступит высшая избирательная комиссия (YSK) республики. Выборы в Турции назначены на 14 мая, однако ряд политиков призывали отложить голосование из-за произошедшего в стране разрушительного землетрясения. В частности, с таким предложением выступал экс-спикер парламента, бывший вице-премьер Бюлент Арынч.
Habertürk отмечает, что турецкие власти сначала должны будут принять решение о выборах.
«Затем YSK заявит, что стало фактически невозможно провести выборы полностью в четырех областях и частично в шести областях (из-за последствий землетрясений), и попросит перенести выборы», — пишет издание.
В материале указывается, что голосование может быть отложено до года.
Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля, напоминает Ura.ru. В результате погибли более 35,4 тысячи человек, пострадали более 105 тысяч. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, властям потребуется год, чтобы отстроить новое сейсмоустойчивое жилье и обеспечить им всех нуждающихся, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- СМИ: Выборы в Турции могут отложить на полгода из-за последствий землетрясения
- Инвестиции Китая на Дальнем Востоке составили свыше 13 млрд долларов
- Рогов заявил о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье
- В России предложили ограничить публикацию сведений о здоровье известных людей
- Ученый сообщил, что ускоренное вращение омолодит Землю на одну секунду в 2028 году
- Минобороны впервые показало применение артиллерийских орудий «Хоста» в зоне спецоперации
- Путину направили доклад рабочей группы по вопросам спецоперации
- Ассоциация банков России предложила повысить лимит на ввоз валюты в 10 раз
- Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в районе Севастополя
- Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по потоку транспорта через границу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru