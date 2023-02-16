СМИ: Выборы в Турции могут отложить на полгода из-за последствий землетрясения

По данным издание, с соответствующей инициативой выступит высшая избирательная комиссия (YSK) республики. Выборы в Турции назначены на 14 мая, однако ряд политиков призывали отложить голосование из-за произошедшего в стране разрушительного землетрясения. В частности, с таким предложением выступал экс-спикер парламента, бывший вице-премьер Бюлент Арынч.

Habertürk отмечает, что турецкие власти сначала должны будут принять решение о выборах.

«Затем YSK заявит, что стало фактически невозможно провести выборы полностью в четырех областях и частично в шести областях (из-за последствий землетрясений), и попросит перенести выборы», — пишет издание.

В материале указывается, что голосование может быть отложено до года.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля, напоминает Ura.ru. В результате погибли более 35,4 тысячи человек, пострадали более 105 тысяч. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, властям потребуется год, чтобы отстроить новое сейсмоустойчивое жилье и обеспечить им всех нуждающихся, пишет РИА ФАН.

