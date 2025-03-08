СМИ: ВСУ разыскивают Дорна, Потапа, Artik и других украинских артистов
ВСУ разыскивают минимум десять украинских артистов, которые выехали за пределы страны и не вернулись в связи с мобилизацией. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
По данным источника, в список разыскиваемых ВСУ уклонистов вошли певцы Иван Дорн, Макс Барских, Потап, Artik, а также участники отбора на Евровидение братья Беляковы из группы «MBreeze» и исполнитель Василий Демчук.
Согласно информации канала, в 2024 году артисты получили разрешение покинуть территорию Украины для выступления на благотворительном концерте в поддержку ВСУ, однако обратно они так и не вернулись. Известно, что украинские знаменитости выезжали из страны в сопровождении представителей власти, которых в итоге подкупили или обманули.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что МВД РФ повторно объявило в розыск журналиста, экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru