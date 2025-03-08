СМИ: ВСУ разыскивают Дорна, Потапа, Artik и других украинских артистов

ВСУ разыскивают минимум десять украинских артистов, которые выехали за пределы страны и не вернулись в связи с мобилизацией. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

По данным источника, в список разыскиваемых ВСУ уклонистов вошли певцы Иван Дорн, Макс Барских, Потап, Artik, а также участники отбора на Евровидение братья Беляковы из группы «MBreeze» и исполнитель Василий Демчук.