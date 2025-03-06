Верка Сердючка пожаловалась на запрет выезда из Украины
Украинский артист Андрей Данилко, известный сценическим образом Верки Сердючки, сообщил, что не смог выехать за границу для проведения концертов.
В своем заявлении в соцсетях он заявил, что министерство культуры Украины не выдало ему разрешение на выезд, несмотря на поданные документы. Из-за этого запланированные выступления в Лондоне, Аликанте, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Праге были перенесены.
Решение министерства стало частью новых ограничений, введенных с 3 марта, когда министерство прекратило выдачу разрешений на выезд для журналистов и деятелей культуры.
Советник министра культуры Дмитрий Золотухин сообщил, что запрет связан с увеличением числа работников творческих профессий и СМИ призывного возраста, которые уезжают за рубеж и не возвращаются. По его данным, на данный момент за границу уехали более 500 таких граждан, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru