Верка Сердючка пожаловалась на запрет выезда из Украины

Решение министерства стало частью новых ограничений, введенных с 3 марта, когда министерство прекратило выдачу разрешений на выезд для журналистов и деятелей культуры.

Советник министра культуры Дмитрий Золотухин сообщил, что запрет связан с увеличением числа работников творческих профессий и СМИ призывного возраста, которые уезжают за рубеж и не возвращаются. По его данным, на данный момент за границу уехали более 500 таких граждан, передает «Радиоточка НСН».

