СМИ: Встреча ТГК не планируется

«Пока речь о встрече не идет, планов таких нет: ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшие дни», - пояснил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что «встреча возможна лишь тогда, когда ее проведение будет подготовлено, а повестка будет содержательной».

«Киев пока так и не подготовил предложения по скорейшей имплементации Комплекса мер. Тем более Киев не готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском. То есть разговаривать о мире должны стороны конфликта - Киев с одной стороны, республики Донбасса с другой. Россия стороной конфликта не является, а выступает гарантом Минских соглашений», - напомнил источник.

Ранее французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщили, что президенты России и Франци Влдаимир Путин и Эммануэль Макрон решили созвать рабочую группу по Донбассу в ближайшие часы.



