СМИ: Встреча ТГК не планируется
Заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу пока не планируется. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Пока речь о встрече не идет, планов таких нет: ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшие дни», - пояснил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что «встреча возможна лишь тогда, когда ее проведение будет подготовлено, а повестка будет содержательной».
«Киев пока так и не подготовил предложения по скорейшей имплементации Комплекса мер. Тем более Киев не готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском. То есть разговаривать о мире должны стороны конфликта - Киев с одной стороны, республики Донбасса с другой. Россия стороной конфликта не является, а выступает гарантом Минских соглашений», - напомнил источник.
Ранее французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщили, что президенты России и Франци Влдаимир Путин и Эммануэль Макрон решили созвать рабочую группу по Донбассу в ближайшие часы.
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