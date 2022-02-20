СМИ: Путин и Макрон решили созвать рабочую группу по Донбассу в ближайшие часы
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон по итогам телефонных переговоров решили в ближайшее время созвать рабочую группу, чтобы добиться прекращения огня на Украине, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.
Инициатором переговоров стал Эммануэль Макрон.
Главы государств обсудили обострение ситуации на Украине.
Предыдущий телефонный разговор лидеров Франции и России состоялся 12 февраля. Уточняется, что беседа лидеров государств длилась 1 час 40 минут.
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