СМИ: Путин и Макрон решили созвать рабочую группу по Донбассу в ближайшие часы

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон по итогам телефонных переговоров решили в ближайшее время созвать рабочую группу, чтобы добиться прекращения огня на Украине, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон ведет переговоры с Зеленским после общения с Путиным

Инициатором переговоров стал Эммануэль Макрон.

Главы государств обсудили обострение ситуации на Украине.

Предыдущий телефонный разговор лидеров Франции и России состоялся 12 февраля. Уточняется, что беседа лидеров государств длилась 1 час 40 минут.


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Фото: facebook.com/EmmanuelMacron
ТЕГИ:Война В ДонбассеТелефонный РазговорВладимир ПутинЭммануэль Макрон
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