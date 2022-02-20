Зеленский в диалоге с Макроном выступил за введение режима тишины в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с главой Франции Эммануэлем Макроном обсудил положение дел на Донбассе. Зеленский также сообщил французскому лидеру о новых провокациях и заявил о необходимости активизации мирного процесса.
«В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ (Трехсторонней контактной группы – прим. НСН) и немедленное введение режима тишины», - написал глава государства в Twitter.
В субботу Макрон уже провел телефонный разговор с Зеленским. Президент Украины пообещал коллеге, что «не будет отвечать на провокации на линии соприкосновения в Донбассе». При этом Макрон заявил о готовности к «новым шагам ради стабильности и мира и не исключил новых миссий».
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