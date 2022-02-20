Зеленский в диалоге с Макроном выступил за введение режима тишины в Донбассе

Песков: Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала

Кулеба: Киев не готовит обстрелов и провокаций против России и хочет мира

Боррель: Евросоюз с 2014 года потратил на Украину больше, чем на какую-либо другую страну

СМИ: водолазы обнаружили тело бывшего замминистра юстиции Ялунина, утонувшего в начале февраля в Подмосковье

У британской королевы Елизаветы II выявили коронавирус