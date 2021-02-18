СМИ: Встреча Путина и Лукашенко состоится на следующей неделе

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет на следующей неделе. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

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Точная дата переговоров лидеров двух стран в Сочи пока неизвестна.

Отмечается, что некоторые детали предстоящей встречи Лукашенко обсудит сегодня во время переговоров с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль готовится к встрече Путина с Лукашенко, добавив, что сроки ее проведения будут объявлены позднее.


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоВладимир Путин
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