СМИ: Встреча Путина и Лукашенко состоится на следующей неделе

Точная дата переговоров лидеров двух стран в Сочи пока неизвестна.

Отмечается, что некоторые детали предстоящей встречи Лукашенко обсудит сегодня во время переговоров с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль готовится к встрече Путина с Лукашенко, добавив, что сроки ее проведения будут объявлены позднее.



