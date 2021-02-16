Лукашенко одобрил проект соглашения об экспорте нефтепродуктов через российские порты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере перевозки и перевалки нефтепродуктов из Белоруссии на экспорт в третьи страны через морские порты РФ. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Отмечается, что Лукашенко подписал соответствующий указ в качестве основы для переговоров, полномочия на проведение которых президент Белоруссии передал Минтрансу.
«Лукашенко уполномочил министерство транспорта и коммуникаций на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта», — цитирует сообщение РЕН ТВ.
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