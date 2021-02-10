Путин проведёт встречу с Лукашенко

Кремль сообщил о подготовке встречи президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сроки сообщим своевременно», — цитирует РИА Новости официального представителя Кремля.

Главы России и Белоруссии в конце января провели первый в текущем году телефонный разговор. В ходе беседы Путин и Лукашенко обсудили вопросы российско-белорусского сотрудничества, а также борьбу с пандемией коронавируса.

