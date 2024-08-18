СМИ: ВС России с трех направлений начали штурм Торецка в ДНР
Российские войска с трех направлений начали штурмовать Торецк в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».
По данным источника, для этого ВС России использовали несколько единиц техники. Отмечается, что в регионе идут тяжелые бои.
Сообщения о штурме российскими войсками Торецка стали поступать в начале августа. Тогда советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что город зажат с двух сторон, а ВСУ отодвигают передовые позиции ближе к центру населенного пункта.
По словам военного эксперт Василия Дандыкина, Торецк важен для ВС РФ с точки зрения логистики. В свою очередь политолог Антон Лиманов говорил, что взятие этого населенного пункта откроет дорогу к освобождению всей территории ДНР, так как войска смогут добраться до Красноармейска, Славянска и Краматорска.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что число мирных жителей, пострадавших при обстреле ВСУ Петровского района Донецка, увеличилось до 13 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru