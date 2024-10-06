СМИ: ВС России поразили судно с западным оружием при разгрузке под Одессой

Под Одессой российским военным удалось поразить судно, поставляющее западное оружие для ВСУ, при его разгрузке в порту города. Об этом сообщает издание «Изнанка» со ссылкой на источники.

По информации портала, на корабле находились западные беспилотники и боекомплект к ЗРК Patriot. Сообщалось, что после атаки в Одессе был слышен мощный взрыв.