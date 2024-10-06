СМИ: ВС России поразили судно с западным оружием при разгрузке под Одессой

Под Одессой российским военным удалось поразить судно, поставляющее западное оружие для ВСУ, при его разгрузке в порту города. Об этом сообщает издание «Изнанка» со ссылкой на источники.

По информации портала, на корабле находились западные беспилотники и боекомплект к ЗРК Patriot. Сообщалось, что после атаки в Одессе был слышен мощный взрыв.

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К тому же, согласно данным источника, ночью 6 октября в Одесской области были совершены удары ракетами «Искандер» и дронами «Герань». Отмечается, что атаке подверглись портовые и энергетические объекты, которые применялись для нужд ВСУ.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские военные захватили трофейное западное оружие в Угледаре.

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ФОТО: РИА Новости
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