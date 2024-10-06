СМИ: Воевавший за ВСУ российский оппозиционер Дадин умер на СВО
Российский оппозиционер Ильдар Дадин, именем которого была названа статья о «неоднократном нарушении массовых беспорядков», скончался в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По данным источника, Дадин, который участвовал в боях на стороне ВСУ, погиб под Харьковом. Однако подробности случившегося пока не сообщаются.
В 2015 году оппозиционера приговорили к трем годам тюрьмы за неоднократные нарушения на митингах. После начала СВО Дадин покинул Россию, переехав в Польшу. Известно, что в июне 2023 года он вступил в «Сибирский батальон» ВСУ, где получил позывной «Ганди».
Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае переноса Украиной боевых действий на территорию Белоруссии Минск сможет обратиться за помощью к Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru