СМИ: Воевавший за ВСУ российский оппозиционер Дадин умер на СВО

Российский оппозиционер Ильдар Дадин, именем которого была названа статья о «неоднократном нарушении массовых беспорядков», скончался в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, Дадин, который участвовал в боях на стороне ВСУ, погиб под Харьковом. Однако подробности случившегося пока не сообщаются.

Русский двойник Леонардо Ди Каприо ушел на СВО

В 2015 году оппозиционера приговорили к трем годам тюрьмы за неоднократные нарушения на митингах. После начала СВО Дадин покинул Россию, переехав в Польшу. Известно, что в июне 2023 года он вступил в «Сибирский батальон» ВСУ, где получил позывной «Ганди».

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае переноса Украиной боевых действий на территорию Белоруссии Минск сможет обратиться за помощью к Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Ильдар Дадин. Фото с сайта thebarentsobserver.com
ТЕГИ:РоссияВСУСмертьСпецоперацияОппозиция

Горячие новости

Все новости

партнеры