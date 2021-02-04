Путин утвердил показатели для оценки эффективности работы губернаторов

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий перечень показателей для оценки эффективности работы губернаторов и органов исполнительной власти регионов, сообщает пресс-служба Кремля.

Документ, который опубликован на официальном портале правовой информации, включает 20 показателей, в том числе доверие к власти, численность населения, ожидаемая продолжительность жизни, доля граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом.

Кроме того, эффективность губернаторов будет оцениваться с учётом уровня образования в регионе, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.

Также в список критериев попали количество волонтеров в регионе, популярность культурных мероприятий, качество городской и окружающей среды, дорожной сети, темпы роста средней зарплаты и уровень бедности, объём жилищного строительства, улучшение жилищных условий, объём инвестиций, количество предприятий малого и среднего бизнеса, а также «цифровая зрелость» органов власти.

