Губернатор заявил о полном уничтожении склада Wildberries в Котовске после атаки БПЛА

Логистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен пожаром после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов.

На объекте Wildberries под Тамбовом возник пожар из-за атаки БПЛА

Ранее губернатор заявил, что на объекте в Котовске из-за БПЛА произошло возгорание на площади более 100 тысяч квадратных метров, пишет RT.

По словам Первышова, три дрона успели нанести удар по зданию, возникший пожар полностью уничтожил логоцентр.

«Пострадали два человека - 19-летний парень получил сотрясение мозга, у 49-летней женщины перелом пальца», - написал губернатор на платформе «Макс».

Он добавил, что жертв и большого количества раненых удалось избежать благодаря своевременной эвакуации сотрудников и четкой работе всех служб.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ТамбовБеспилотники

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