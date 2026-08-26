Губернатор заявил о полном уничтожении склада Wildberries в Котовске после атаки БПЛА
Логистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен пожаром после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов.
Ранее губернатор заявил, что на объекте в Котовске из-за БПЛА произошло возгорание на площади более 100 тысяч квадратных метров, пишет RT.
По словам Первышова, три дрона успели нанести удар по зданию, возникший пожар полностью уничтожил логоцентр.
«Пострадали два человека - 19-летний парень получил сотрясение мозга, у 49-летней женщины перелом пальца», - написал губернатор на платформе «Макс».
Он добавил, что жертв и большого количества раненых удалось избежать благодаря своевременной эвакуации сотрудников и четкой работе всех служб.
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