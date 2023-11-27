СМИ: Власти Украины не согласятся на мирное соглашение с Россией без репараций
Заместитель главы Минюста Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не намерен подписывать мирное соглашение без обязательства Москвы выплатить репарации, сообщает украинское издание «Страна.ua».
По её словам, мировое сообщество также будет против подобного варианта.
Она напомнила, что в комитете при нижней палате Конгресса США был одобрен законопроект, допускающий Россию к её замороженным за границей активам в обмен на прекращение военной операции и выплату репараций.
«Если Россия думает, что подпишет мировое соглашение без репараций — не подпишет. Украина никогда не пойдет на это. И мир не пойдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить» — добавила Мудра.
Ранее в Белом Доме заявили, что для разморозки активов России следует возместить ущерб, нанесенный Украине, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru