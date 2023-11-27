СМИ: Власти Украины не согласятся на мирное соглашение с Россией без репараций

По её словам, мировое сообщество также будет против подобного варианта.

Она напомнила, что в комитете при нижней палате Конгресса США был одобрен законопроект, допускающий Россию к её замороженным за границей активам в обмен на прекращение военной операции и выплату репараций.

«Если Россия думает, что подпишет мировое соглашение без репараций — не подпишет. Украина никогда не пойдет на это. И мир не пойдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить» — добавила Мудра.

Ранее в Белом Доме заявили, что для разморозки активов России следует возместить ущерб, нанесенный Украине, пишут «Известия».

