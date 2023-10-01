Правительство Польши пообещало добиться репараций от Германии

Получение репараций от Германии Качиньский назвал «вопросом достоинства». Он обратил внимание, что Германия платила другим странам за ущерб во Вторую мировую.

«Не может быть, что другим платят, а полякам нет. За это надо бороться», — заявил вице-премьер.

В прошлом году Качиньский требовал от Берлина $1,3 триллиона в качестве компенсации.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее потребовал, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц не вмешивался во внутренние дела Варшавы, отмечает «Радиоточка НСН».

