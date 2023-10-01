Правительство Польши пообещало добиться репараций от Германии

Власти Польши будут добиваться выплаты репараций от Германии за ущерб в годы Второй мировой войны. Об этом заявил вице-премьер республики Ярослав Качиньский, пишет польское издание WNP.

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Получение репараций от Германии Качиньский назвал «вопросом достоинства». Он обратил внимание, что Германия платила другим странам за ущерб во Вторую мировую.

«Не может быть, что другим платят, а полякам нет. За это надо бороться», — заявил вице-премьер.

В прошлом году Качиньский требовал от Берлина $1,3 триллиона в качестве компенсации.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее потребовал, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц не вмешивался во внутренние дела Варшавы, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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