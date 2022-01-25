Путин проведет встречу с руководителями ведущих компаний Италии
Президент Владимир Путин проведет встречу с руководителями ведущих итальянских компаний, мероприятие пройдет в среду в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что российский лидер планирует обсудить с представителями бизнеса торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество РФ и Италии и перспективы расширения деловых связей между предпринимателями двух государств.
«Особое внимание предполагается уделить возможностям наращивания взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий», — подчеркнули в Кремле.
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