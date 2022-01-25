Путин проведет встречу с руководителями ведущих компаний Италии

Отмечается, что российский лидер планирует обсудить с представителями бизнеса торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество РФ и Италии и перспективы расширения деловых связей между предпринимателями двух государств.

«Особое внимание предполагается уделить возможностям наращивания взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий», — подчеркнули в Кремле.

