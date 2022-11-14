СМИ: Владимир Зеленский приехал в Херсон

Президент Украины поблагодарил НАТО и других союзников за их поддержку в вооруженном конфликте на территории Украины.

Российские войска ушли из Херсона 11 ноября. На следующий день Киев сообщил о возобновлении работы своих органов власти в городе.

Россия считает Херсонскую область субъектом РФ, принятым в ее состав 30 сентября по результатам референдума.

