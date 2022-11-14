СМИ: Владимир Зеленский приехал в Херсон
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсон, который российская армия оставила 11 ноября. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, Зеленский сказал солдатам, стоящим в трою перед зданием администрации на главной площади города, что Украина «продвигается вперед» и готова к «миру для всей нашей страны».
Президент Украины поблагодарил НАТО и других союзников за их поддержку в вооруженном конфликте на территории Украины.
Российские войска ушли из Херсона 11 ноября. На следующий день Киев сообщил о возобновлении работы своих органов власти в городе.
Россия считает Херсонскую область субъектом РФ, принятым в ее состав 30 сентября по результатам референдума.
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