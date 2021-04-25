СМИ: Владелец взорванного склада во Врбетице признал поставки оружия на Украину

Компания ЕМКО «в 2014 году подписала контракт на поставки артиллерийских боеприпасов украинским военным», пишет NYT. По документам вооружение предназначалось для армии Таиланда.

«Гебрев отрицал, что его компания неверно маркировала какой-либо экспорт», - говорится в публикации.

Напомним, руководство Чехии обвинило во взрывах на военных складах в Врбетице спецслужбы РФ. Из Праги выслано 18 российских дипломатов. Солидарность с Чехией выразили Словакия, Латвия, Эстония и Литва. Зеркальными мерами стала высылка 20 сотрудников чешской дипмиссии из Москвы.

Ранее стало известно о «чрезвычайном» обращении президента Чехии Милош Земан к народу в связи с произошедшим инцидентом.

