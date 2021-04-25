Президент Чехии готовится сделать «чрезвычайное» обращение
В полдень по московскому времени (в 11:00 по местному времени) президент Чехии Милош Земан сделает «чрезвычайное обращение», сообщил в своем Twitter пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек.
Известно, что выступление Земана будут транслировать телеканалы Prima и CNN Prima News. По данным телеканала Prima TV, 12-минутная речь будет касаться инцидента с взрывом на военных складах в Врбетице в 2014 году.
Напомним, руководство Чехии обвинило в произошедшем спецслужбы РФ. Из Праги выслано 18 российских дипломатов. Солидарность с Чехией выразили Словакия, Латвия, Эстония и Литва. Зеркальными мерами стала высылка 20 сотрудников чешской дипмиссии из Москвы.
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