Президент Чехии готовится сделать «чрезвычайное» обращение

Известно, что выступление Земана будут транслировать телеканалы Prima и CNN Prima News. По данным телеканала Prima TV, 12-минутная речь будет касаться инцидента с взрывом на военных складах в Врбетице в 2014 году.

Напомним, руководство Чехии обвинило в произошедшем спецслужбы РФ. Из Праги выслано 18 российских дипломатов. Солидарность с Чехией выразили Словакия, Латвия, Эстония и Литва. Зеркальными мерами стала высылка 20 сотрудников чешской дипмиссии из Москвы.

