СМИ: визит Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для Запада
Визит российского лидера Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ показал негативные для Запада тенденции в мировой политике и экономике, сообщает телеканал «360» со ссылкой на UnHerd.
По данным ресурса, Москва и Эр-Рияд планирует дедолларизировать глобальную торговлю. Ранее власти Саудовской Аравии уже разочаровали западные страны, отказавшись наращивать объемы добычи нефти. Это привело к недопущению падения цен на энергоноситель и помогли Москве в ситуации санкционного давления.
Москва и Эр-Рияд укрепляют отношения. Этому не способны помешать ни США, ни их союзники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Конгрессе США представили текст резолюции по импичменту Байдену
- СМИ: визит Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для Запада
- В Москве банда полицейских продавала личные данные россиян
- Названо количество россиян, ожидающих эвакуации из сектора Газа
- СМИ: визит Путина на Ближний Восток говорит о перемене мирового порядка
- Устроившая стрельбу школьница вела Telegram-канал
- «Аэрофлот» восстановил работу системы бронирования авиабилетов
- Кэмерон: Россия «вернется за добавкой» после победы на Украине
- Переговоры Путина и Раиси продлились более пяти часов
- Киркоров сыграл Петра I в ремейке комедии Гайдая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru