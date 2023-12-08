По данным ресурса, Москва и Эр-Рияд планирует дедолларизировать глобальную торговлю. Ранее власти Саудовской Аравии уже разочаровали западные страны, отказавшись наращивать объемы добычи нефти. Это привело к недопущению падения цен на энергоноситель и помогли Москве в ситуации санкционного давления.

Москва и Эр-Рияд укрепляют отношения. Этому не способны помешать ни США, ни их союзники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

