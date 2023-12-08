СМИ: визит Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для Запада

Визит российского лидера Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ показал негативные для Запада тенденции в мировой политике и экономике, сообщает телеканал «360» со ссылкой на UnHerd.

Путин проводит переговоры в Кремле с президентом Ирана

По данным ресурса, Москва и Эр-Рияд планирует дедолларизировать глобальную торговлю. Ранее власти Саудовской Аравии уже разочаровали западные страны, отказавшись наращивать объемы добычи нефти. Это привело к недопущению падения цен на энергоноситель и помогли Москве в ситуации санкционного давления.

Москва и Эр-Рияд укрепляют отношения. Этому не способны помешать ни США, ни их союзники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Гордеев
ТЕГИ:Саудовская АравияОАЭБлижний ВостокВладимир Путин

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