Издание указывает, что президент РФ на этой неделе находится в Саудовской Аравии после визитов в Иран и Китай. Этот выбор подчеркивает ключевую роль Саудовской Аравии в ближайшие годы в определении мирового валютного ландшафта.

Москва и Эр-Рияд укрепляют отношения. Этому не способны помешать ни США, ни их союзники.

Путин 6 декабря впервые с 2019 года посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

