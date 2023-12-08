СМИ: визит Путина на Ближний Восток говорит о перемене мирового порядка
Визит российского лидера Владимира Путина на Ближний Восток говорит о том, что мировой порядок меняется, сообщает UnHerd.
Издание указывает, что президент РФ на этой неделе находится в Саудовской Аравии после визитов в Иран и Китай. Этот выбор подчеркивает ключевую роль Саудовской Аравии в ближайшие годы в определении мирового валютного ландшафта.
Москва и Эр-Рияд укрепляют отношения. Этому не способны помешать ни США, ни их союзники.
Путин 6 декабря впервые с 2019 года посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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